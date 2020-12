Folkekirken opfordrer til at aflyse alle julegudstjenester

Ministeren åbner dog samtidig for at det er muligt at gennemføre gudstjenester, hvis man overholder de skærpede retningslinjer.

Politisk bekymring

Julegudstjenesterne har skabt debat de seneste dage, fordi flere ansatte i folkekirken har udtrykt bekymring over, hvorvidt de kan føre til yderligere smittespredning.

Og allerede i mandags opdaterede Kirkeministeriets retningslinjerne for gudstjenester i Folkekirken og andre trossamfund.

Adskillige partier i Folketinget har ligeledes udtrykt bekymring, blandt andet regeringens støttepartier, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, der i går anbefalede, at de fysiske gudstjenester blev aflyst for at undgå smitte.

Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre har ikke ønsket en politisk aflysning af julegudstjenesterne.