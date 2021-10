- Folk griner, når jeg siger, jeg har været i fuld narkose 20 gange, men det er den skinbarlige sandhed

Jeg fortæller ham, at jeg i frygt for "de vilde heste på narko" har lavet en meget fast struktur for interviewet. Jeg læser otte udvalgte citater, han har sagt gennem tiden op for ham. Han skal fortælle, hvilke tanker der ligger bag, og om han stadig har det sådan.

Et interview med faste rammer. Det passer ham godt.

- Hvis der ikke er faste rammer, er jeg en stor jam session, siger Jacob Haugaard.

Han fortsætter.

- I mit hoved er kreativitet en dybt ensom affære. Det er dybt forkert at lokke folk til at være mere kreative. Det er som at bede dem om at være ensomme. Jeg er sådan en ensom sjæl.

Og han fortsætter.

- Jeg kommer fra en familie, hvor vi ikke begår selvmord. Det er derfor, jeg ikke har gjort det. Vi boede ved siden af et sindssygehospital, og derinde begik de sgu alle sammen selvmord, siger han.