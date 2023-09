Folk er chokerede og oprørte, siger direktør i boligforening

Beboerne i Gellerupparken i Aarhus-forstaden Brabrand fik mandag den chokerende meddelelse om, at to unge kvinders død måske kan være knyttet til en mulig gerningsmand. En 24-årig mand blev mandag sigtet for drab på to kvinder, en 23-årig og en 18-årig, i samme lejlighed på Gudrunsvej i Gellerupplanen.

Sagen påvirker mange i området, fortæller Kristian Würtz, der er direktør i Brabrand Boligforening, til TV 2. - Jeg tror, mange er chokerede og oprørte og kede af det på de berørtes vegne. Man kan også se, at folk er ude at lægge blomster ved opgangen, siger Kristian Würtz. Han vil ikke komme ind på, om lejligheden, hvor den anholdte mand har boet, har været under særlig opmærksomhed for boligforeningen.

To dødsfald på seks uger Det første dødsfald skete efter at en 23-årig kvinde 24. juli, blev fundet livløs i lejligheden på Gudrunsvej. Hun afgik ved døden fire dage senere på Aarhus Universitetshospital. Seks uger senere døde endnu en 18-årig kvinde i samme lejlighed, hvilket fik politiet til at anholde den mandlige beboer og senere sigte ham for drab på begge kvinder.

Der er stadig mange uafklarede punkter i selve opklaringen, og hvad der helt præcist forårsagede de to kvinders død. Men tilbage står, at to unge liv er gået tabt. Og at det rammer vidt og bredt i hele boligområdet. - Det er dybt ulykkeligt og fortvivlende, at det er sket her, og man må sende tanker til familier og pårørende til de formodet dræbte. Det rammer mange, også i det her lokalområde, siger Kristian Würtz. Først og fremmest ulykkeligt Gellerupplanen var en del af den ghettopakke, som førte til en beslutning om nedrivning af i alt 12 boligblokke. Men Kristian Würtz ser ingen grund til at blande boligplanens renommé ind i den tragiske sag. - Jeg tror egentlig først og fremmest folk tænker, det er en alvorlig og ulykkelig sag. Selvfølgelig bliver man da påvirket af det. Det er jo forfærdeligt, at sådan noget sker, siger han. Søndag aften blev den 18-årige kvinde fundet død i lejligheden, hvor den 24-årige mand havde adresse.

Et døgn senere blev han varetægtsfængslet for fire uger, sigtet for drab "på ukendt måde" som Østjyllands Politi formulerer det. Ifølge specialanklager ved Østjyllands Politi Jesper Rubow er det sket i et "misbrugsmiljø", men også ord som "forgiftning" har været bragt i spil i de første døgn, efter at sagen om de to dødsfald blev udvidet til en drabssigtelse.

