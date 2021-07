Førtidspensionist opdagede alvorlig fejl – nu får kunder tusindvis af kroner tilbage

Danica Pension undgår spørgsmål

René Skov Sørensens undren stopper dog langt fra efter, at han modtager brevet fra Danica Pension om, at han har fået for lidt udbetalt.

Brevet rejser nye spørgsmål, som den 46-årige førtidspensionist gerne vil have svar på. For i brevet er fejlen beskrevet så bredt, at René Skov Sørensen er overbevist om, at andre kunder også kan have penge til gode.

Samme undren deler pensionsekspert Søren Andersen, der mener, at der tilsyneladende ikke er tale om en rådgivningsfejl, men om en mere generel fejl.

- Det vil derfor komme meget bag på mig, hvis ikke fejlen berører andre kunder.

Netop det spørgsmål har René Skov Sørensen prøvet at få besvaret i længere tid af Danica Pension. Adskillige opkald og flere skriftlige henvendelser senere, er han stadigvæk ikke blevet klogere på det spørgsmål.

- Jeg synes, at det begynder at lugte, når de ikke kan svare på så simpelt et spørgsmål, siger René Skov Sørensen til TV 2.