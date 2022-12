Første juledag bliver grå og våd

Skal du ud at forbrænde noget af al julemaden, kan det være en god idé at have en paraply med.

En varmfront skal nemlig passere landet i løbet af dagen, hvilket giver en både grå, mild og stedvis regnfuld juledag.

Særligt over de vestlige landsdele er der udsigt til en del byger, mens et større regnvejr venter i de østlige landsdele i aften- og nattetimerne.

Selv de steder hvor der ikke kommer regn, vil det stadig føles fugtigt udenfor, da vejret generelt bliver noget diset.

Her fra morgenstunden hænger der da også både dis og tåge over en stor del af landet. Især Djursland, Sjælland og Nordjylland står op til stedvis tæt tåge med en sigtbarhed ned til 100 meter.