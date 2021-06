Flertal vil have lempet restriktioner

I dag må restauranter og barer servere indtil klokken 22, og den sidste gæst skal have forladt stedet senest klokken 23. Forhandlingerne går på, hvilke restriktioner der skal gælde efter 11. juni.

Blandt de blå partier er der dog et ønske om at lempe yderligere end "et par timer". For eksempel mener de konservative, at restriktionerne på åbningstiden helt bør fjernes.

Mundbind kan være på vej væk

Der lægges altså bredt op til en sommer, der i højere grad ligner det, vi kendte før coronakrisen.

Tirsdag lød det da også fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at mundbindene kan være udfaset flere steder, før vi rammer sommerferien.

- Det er klart vores mål. Der vil nok være nogle områder, hvor man fortsat skal bruge det, hvis man nu skal stå tæt sammen, lød det fra Heunicke, da TV 2 fangede ham før sin vaccination.

Bredt blandt partierne bliver en udfasning af mundbind og coronapas også nævnt som punkter, der står højt på dagsordenen, når partierne mødes onsdag klokken 15.30 til genåbningsforhandlinger uden bagkant.