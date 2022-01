Flertal trumfer regeringen og hæver forsamlingsloft ved arrangementer markant

Samme tone lød fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund. Han har fuld forståelse for, at der er et udbredt ønske om at lempe coronarestriktionerne. Men det er ikke nok til, at man bør gå imod Epidemikommissionens indstilling, mener han.

- Det er ærgerligt, at man begynder at gå på kompromis med sundhedsfagligheden, og politisk at begynde at opfinde sine egne løsninger, sagde han.

S er tryg ved ændringen

Regeringen retter sig selvfølgelig efter flertallet, siger Socialdemokratiets ordfører, Kasper Sand Kjær, selvom han hellere havde set, at epidemikommissionens anbefalinger blev fulgt, eller at man endte med at lægge sig tæt op ad dem.

- Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at jeg tror stadig, man kan trygt kan tage af sted til håndbold eller til koncert eller til teater og ud at nyde vores kulturliv. Det er jo en kendt model, som kulturlivet og sportsklubber har brugt før. Derfor ved jeg også godt, at de kan håndtere det derude, og det er jeg meget tryg ved, siger han.

Så du mener ikke, det er uansvarligt på nogen måde?

- Nej. Der er selvfølgelig en risiko i det. Det er jo derfor, epidemikommissionen ikke har anbefalet det. Men det er en kendt model for vores kulturliv og vores sportsklubber, så derfor tror jeg også, de sagtens kan håndtere det på en forsvarlig måde, så man trygt kan tage afsted.

Tilfredshed i oppositionen

Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, er vældig tilfreds med, at regeringen har lyttet til flertallet og hævet forsamlingsloftet i kulturlivet.

- Jeg er meget tilfreds, men det vigtigste er, at kulturlivet er tilfreds. For det, som regeringen lagde op til, kunne ikke bruges til noget som helst, siger han.

Når der åbnes op for at lukke 1.500 mennesker ind til kultur- og sportsarrangementer, bliver det i tre sektioner à 500 personer. Hver sektion skal have egen indgang, egne toiletforhold og barfaciliteter.