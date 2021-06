Flere tusinde skriver sig op til skrottede vacciner efter udmelding fra Heunicke

Næsten alle får Johnson & Johnson

Hos Practio er det muligt at blive vaccineret med begge vacciner. Ifølge stifteren har omkring 99,5 procent af de vaccinerede dog indtil nu modtaget netop Johnson & Johnson-vaccinen.

- Det er den, der er størst interesse for hos både borgere og læger. Den er kun ét stik, og den ser ud til at have færre bivirkninger hos mænd, siger Jonas Nilsen.

Hvilken vaccine, man får ordineret, bliver til i et samspil mellem borgernes ønske og lægernes vurdering.

Practio har over 400 læger ansat, men søger fortsat flere. Ventetiden på en konsultation, vurderer Jonas Nilsen, er omkring en uge, mens stikket kan fås samme dag, man bliver godkendt. Eller dagen efter.

Omkring hver sjette person, der søger om de droppede vacciner, bliver afvist, fortæller Jonas Nilsen. Det skyldes, at lægerne vurderer, at fordelene ikke opvejer risiko for bivirkninger, lyder det.

Det kan for eksempel være yngre kvinder, hvor der generelt "skal lidt mere til", før en læge vil ordinere. Det har vist sig, at "der nok er højere risiko" for bivirkninger hos kvinder under 50 år end hos mænd, siger Jonas Nilsen.

87 procent af de vaccinerede de første to dage hos Practio var mænd, tilføjer han.