Flere prisstigninger er på vej, og de vil ramme danskerne på en ny måde

Men priserne stiger også hos elektronikbutikkernes egne leverandører. Og derfor er der ifølge Peder Stedal grænser for, hvor længe branchen kan blive ved med selv at absorbere priserne.

Over ”en lang periode” forventer han derfor også at måtte bide i det sure æble.

- Der er begrænsninger på, hvor lang tid vi kan undgå at løfte vores priser. Det er en kombination af, at vores egne omkostninger til at holde varehusene åbne stiger, men også at det simpelthen koster mere at producere produkterne, siger Peder Stedal.

Prisstigninger vil dampe af til efteråret

Jeppe Juul Borre forventer, at inflationen topper i løbet af foråret eller først på sommeren og derefter begynder at ”dampe af”.

Men ifølge cheføkonomen er det bestemt ikke usandsynligt, at den kommer helt op på 7 procent i de kommende måneder.

Når vi nærmer os årsskiftet, forudser Arbejdernes Landsbank til gengæld i sin seneste analyse tirsdag, at inflationen vil være faldet til 4,5 procent.

Dermed vil inflationen samlet set for hele året ligge lidt over 5 procent.

- Men det er ikke ensbetydende med, at priserne kommer til at falde. Det betyder bare, at de stiger langsommere, end de gør nu, understreger Jeppe Juul Borre.