Flere kommer til skade i haven

Især mænd kommer til skade

Oversygeplejersken bakkes op af flere af landets akutafdelinger. Både Odense og Aarhus Universitetshospitaler samt Bispebjerg og Hvidovre Hospitaler melder om et større antal skader fra havearbejde end normalt.

Ifølge tal fra Odense Universitetshospital er det især mænd i alderen 50 til 64 år, der dukker op på akutafdelingerne med skader, de har pådraget sig i haven. Det kan Christian Jørgensen sagtens genkende.

Han påpeger desuden, at det ikke er usædvanligt, at skadestallet stiger i påsken. Det sker hvert eneste år.

- Det er jo sjovt, at det sker hvert år, og at det er mænd, der typisk kommer til skade – især når det drejer sig om tunge havemaskiner. Man skal huske at være mere fokuseret i haven og at tage højde for sikkerhedsforanstaltninger, fastslår han.