Ferie i Danmark? Her er syv alternative måder at holde ferie på

Der har været et boom i antallet af sommerhusudlejninger, siden statsminister Mette Frederiksen (S) meldte ud, at Danmarks grænser fortsat vil være lukket sommeren over – med undtagelse af grænserne til Norge, Tyskland og Island - og samtidig frarådede danskerne at rejse sydpå.

Men der er mange andre gode muligheder for at spendere ferien udover i sommerhus og i udlandet. Se dem her:

1) Kano- og kajaktur

Aktivitet på vandet. Foto: Ritzau Scanpix

Der er masser af vand i og omkring Danmark. Udover den 8750 kilometer lange kystlinje, er der søer, åer og åløb og dermed rig mulighed for at tage på kano- eller kajakferie.

Du kan ro afsted i dit eget tempo, kigge på de mange fugle og insekter og endda fiske, hvis du husker fiskestangen.

- Kystområderne har langt hen ad vejen undgået at blive opdyrket, og ved kysten kan du stadig opleve en uberørt natur og vilde scenerier, siger Sandra Neelmeyer, Market Communication Manager for VisitfFyn.

Du kan forhøre dig hos din lokale kajakklub, hvilke der er de bedste ruter, hvad man skal passe på, og hvor der er særligt høj oplevelsesværdi. Og husk et kort, lyder rådet.

Herefter kan du pakke rygsækken og teltet, og så er du klar til en skøn ferie på vandet.

2) Glampingferie

Billedet er fra et glamping-telt. Foto: Richard Clark / Richard Clark

Måske har du lyst til en ferie tæt på naturen, men hverken du eller din familie er til hårde liggeunderlag eller dåsemad. Fortvivl ej, der er nemlig en løsning: glamping.

Det er en ferietrend for livsnydere, som vil opleve naturen og have en friluftsfornemmelse, men som gerne vil have lidt mere luksus og en rigtig seng.

- Vi ser generelt en tendens, som går mod et bedre produkt. Man vil gerne ud i naturen, men det skal være i forhold, som man synes er lækre, og derfor kommer der mere af det her, siger Martin Bender, der er direktør i Destination SydkystDanmark til TV 2.

Et glamping-telt. Foto: Richard Clark

Hvis du vil på glamping, kan du tage til Møn og opleve de hvide 'vægge' af kridt, eller du kan bo ved Molsbjerge i det kuperede landskab, som er formet af gletsjertunger under istiden.

Du kan også bo ved Gudenåen, Stavehøj eller Nordly på Bornholm, Svendborg Sund, Ribehøj, eller du kan købe dit glamping-telt hos Eventyrsport eller vælge et telt fra Bell Tent Boutique.

3) Silent retreat

Siddende mindfulness. Foto: Amanda Thomsen / TV 2

Har du brug for at komme ned i gear, finde dig selv og en indre ro? Så er ferieformen silent retreat måske noget for dig.

Silent retreat går ud på at gå i stilhed flere dage i træk. Du kan tage afsted en weekend eller bruge en hel uge.

Under opholdet bliver du trænet i mindfulness, meditation og yoga, og mange steder bliver du også vartet op med lækker vegetarisk eller anti-inflammatorisk mad.​

Du kan tage på silent retreat flere steder i Danmark. Blandt andet på Samsø, Skælskør og Mols Bjerge.

4) Vandreferie

Hærvejen ved Børglum Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Naturen hitter, og den kan du opleve masser af, hvis du vælger at vandre i Danmark, siger Liv Thøger-Aldahl, direktør for Destination Vesterhavet.

Nogle af de mere kendte ruter er Øhavsstien, Hærvejen og Camønoen, men uanset hvor i Danmark, du tager hen, er der masser af vandreruter og imponerende naturoplevelser i sigte.

Du kan for eksempel tage til Sønderskov i Silkeborg og se Danmarks højeste træ, der i 2018 blev målt til at være 53,7 meter højt.

Og ved Møns Klint, hvor Camønoen ligger, kan du opleve fænomenet Dark Sky: En helt mørk nat uden kunstigt lys, så stjernerne bliver ekstra synlige - det eneste sted i Norden, der er blevet certificeret som et Dark Sky-område.

Også i Vestjylland kan du opleve en stjernerig himmel, selvom den ikke er certificeret.

- Hvis du står ude ved vandet om aftenen og natten ved Vesterhavet, vil du kunne se overvældende mange stjerner. Det er noget helt andet end at se dem inde fra byen af, siger Liv Aldahl.

Du kan både booke shelter, tage dit eget telt med eller indlogere dig på hotel eller vandrerhjem, hvis du vælger en vandreferie.

5) Cykelferie

Cykelturister på vej mod Skiveren i Nordjylland. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Vil du gerne på en aktiv ferie, er cykelferien helt oplagt til dig – og kan både fungere med og uden børn.

Er du nybegynder, er det en god ide at vælge en rute, der er markeret.

Der findes blandt andet nationalrute 4 (København-Søndervig), nationalrute 12 (Limfjordsruten), og mange cykelruter på Fyn er også gode muligheder.

- På Fyn har vi 1200 kilometers cykelruter, og her kommer man forbi fantastiske havne, herregårde og slotte, siger Sandra Neelmeyer.

Find en cykelrute her.

6) Campingferie

Blommehaven camping uden for Aarhus Foto: Christian Lundsfryd / TV 2

Sommerhuse er i stor stil blevet booket, siden regeringen åbnede for tyske, norske og islandske turister og samtidig frarådede danskerne selv at rejse sydpå.

Men der er et alternativ: campingpladser. Her kan du både overnatte i campingvogn eller telt, og de fleste steder kan du også leje en hytte.

Campingpladser er især et mekka for børnefamilier, og børn kan lege fra morgen til aften med de andre børnecampister. Mange steder arrangerer campingpladsen også aktiviteter som skattejagt, snobrødsbagning, indianerlejr, fisker for en dag og sportsturneringer, siger Sandra Neelmeyer.

- Og så er campingpladsen en god base, hvorfra du kan tage ud at opleve natur og seværdigheder rundt om i Danmark, uanset om solen skinner, eller det regner, siger Sandra Neelmeyer.

7) Hotel, badehotel og bed and breakfast

Badehotel Hornbækhus. Foto: Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

Hvis du ikke er interesseret i at dele køkken og toilet på en campingplads, er der også en løsning på dét: Hotel, badehotel og bed and breakfast - ferieformer, der er gået under radaren i forhold til sommerhuse.

- Uanset overnatningstype kan vi være sammen med vores kære her ved Vesterhavet, hvilket vi trænger til efter et langt forår på afstand. Det viser alle rejseanalyser også, at danskerne har brug for, siger Liv Thøger-Aldahl.

Og selvom du ikke vælger et sted, der ligger ud til havet eller har egen pool, kan du let gøre noget for at understrege afslapningen: Medbring din yndlingsmusik, gode bøger og toiletsager til luksuspleje.