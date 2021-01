Fem biler i sammenstød på glat bro

Lørdag morgen er der glat føre i store dele af landet og dertil tæt tåge i det meste af Jylland.

Forholdene førte tidligt lørdag morgen til et uheld på Rute 15 Herningmotorvejen, hvor fem biler kørte sammen på broen ved Funder Bakke, der ligger i Silkeborg Kommune. Rute 15 Herningmotorvejen er derfor spærret i retningen fra Silkeborg mod Herning fra afkørsel 33 Funder og afkørsel 35 Pårup.

- På broen ved Funder bakke er der meget glat her til morgen, og det har resulteret i, at fem biler er stødt sammen, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even.