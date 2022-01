Familien troede, faren var modstandsmand, men de havde levet på en løgn

For her kan man se, at han har været i hæren, da Danmark blev besat 9. april 1940. Og endda også, at han var utroligt egnet som soldat.

Men det er på bagsiden, at det mest interessante står.

For Orla Sørensen havde en rejsetilladelse, der gjaldt fra 2. januar 1941. Den eneste måde, man lovligt kunne rejse ud af det besatte Danmark, var, hvis man rejste til et andet tyskbesat land.

Orla Sørensen rejste til Tyskland, hvor han i første omgang arbejdede i en kort periode hos Luftwaffe – Nazitysklands luftvåben.

Han vendte tilbage til Danmark, men rejste allerede afsted igen i maj måned og fandt arbejde ved det tyske postvæsen.

- Før søren da. Hold da op, det har jeg aldrig vidst noget om, siger Jahn Sørensen efter den overraskende drejning på sin fars historie.

Hans far var altså ikke modstandsmand, men i stedet tysklandsarbejder. Og det var han langtfra den eneste, der var.

Høj arbejdsløshed sendte danskere til Tyskland

Der er nemlig også en anden historie om besættelsestiden end den om modstandsfolk.

Over 100.000 danskere rejste nemlig til Tyskland for at arbejde, hvilket anslås at være en tiendedel af den samlede manuelle arbejdsstyrke i Danmark dengang.

Det var ikke med en enorm appetit på at arbejde for Nazityskland. De ville simpelthen bare have et arbejde og tjene penge til deres familier. Det fortæller lektor i historie Therkel Stræde.

For da Danmark blev besat, opstod der meget høj arbejdsløshed i landet.

Og det var også helt lovligt, men fordi man på en eller anden måde havde hjulpet den tyske krigsindsats, var det ikke noget, man pralede af efter krigen. Eller resten af livet for den sags skyld.

Jahn Sørensen har levet et helt liv i troen om, at hans far var i modstandsbevægelsen. At han var en af heltene.

Og at han arbejdede i Tyskland, er ikke det eneste overraskende, der dukker op, da de først begynder at grave i Orla Sørensens historie.