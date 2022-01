Falsk forår kan koste sommerfugle livet

For sommerfuglene gælder, at de hen over sommeren æder sig tykke i nektar. I november omdanner de overvintrende sommerfugle fedtet til en slags kølervæske i form af glykoler.

Ud over kølervæsken laver sommerfuglene nogle særlige proteiner, som kan indkapsle og forhindre iskrystaller i at vokse, hvis de alligevel skulle opstå.

- Hele den proces er energimæssigt meget dyr, og de kan kun gøre det én gang. Hvis sommerfuglen så tænker, at nu er det så varmt, at den skal ud midt i januar, mangler den energi og kan dø, hvis kulden rammer i februar, forklarer Jes Aagaard.

Ustabilt vejr

Til sommerfuglenes held er vi her i landet vant til ustabile forhold, hvilket også gør de danske dyr bedre i stand til at klare skift. Faunaen i lande med fastlandsklima er gearet til et mere stabilt vejr

- Vi har altid haft skiftet mellem mildt vejr med Atlanterhavsvarme og perioder med kulde fra Rusland om vinteren. På den måde er vores natur vænnet til det, så der skal nok være nogle af sommerfuglene, der overlever, siger Jes Aagaard.

Falsk forår kan ramme mange

Problemet gælder ikke kun sommerfugle, men kan også gå hårdt ud over planter, andre insekter og dyr som flagermus og pindsvin.

I forbindelse med den globale opvarmning forventes det, at der kommer flere milde perioder hen over vinteren, men der vil fortsat komme perioder, hvor kulden slår hårdt ind over os fra øst.