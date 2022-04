Fagforeninger vil have lønnen op: Der skal være råd til at købe pasta og mælk

Samtidig skal fagforeninger og arbejdsgiverforeninger næste år til forhandlingsbordet for at nå til enighed om nye overenskomster.

Her vil blandt andet FOA, som primært repræsenterer offentligt ansatte, gå efter at få danskernes realløn tilbage på niveau. Det fortæller fagbundsformand i FOA Mona Striib:

- Det er klart, at når vi ser forbrugspriserne stige, som de gør nu, så lægger vi selvfølgelig snuden i sporet på, at det skal vi have indhentet, når vi kommer til overenskomstforhandlingerne.

Dansk Metal: Høj inflation må give højere løn

Hos Dansk Metal holder formand Claus Jensen også på, at der er hårdt brug for lønstigninger. Men hvor store de skal være, har han svært ved at svare på.

- Vi snakker bare om at undgå at gå ned i realløn. Der kunne jeg godt tænke mig en krystalkugle, så jeg kunne se, hvordan reallønnen lander for hele 2022.

I sin seneste rapport for udsigterne for dansk økonomi forudser Nationalbanken nemlig i sit hovedscenarie en samlet stigning i forbrugerpriserne på 4,9 procent i år. Men der er også en risiko for priser, der stiger med helt op til 8,8 procent.

Spørger man Claus Jensen, ændrer det dog ikke på, at danskernes løn skal op.

- Arbejdsgiverne har i mange år med meget lav inflation sagt, at så kan lønningerne også holdes på et lavt niveau. Så må de også mene, at når inflationen er noget højere, må lønningerne stige noget mere, siger han.

Virksomheder står i en usikker situation

TV 2 har mandag forsøgt at få et interview med både Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv. Ingen af dem har dog haft mulighed for at stille op.

Men i slutningen af marts fortalte cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening Anders Borup Christensen til DR, at der ”på det danske arbejdsmarked ikke er nogen automatik mellem priser og løn”.

Løn forhandles nemlig på den enkelte virksomhed afhængigt af virksomhedens situation og de ansattes indsats.

- Generelt er jeg ikke bekymret for lønmodtagerens købekraft. Vi går ud af en periode, hvor deres realløn er steget 35 kvartaler i streg, og de kan godt håndtere et par kvartaler, hvor reallønnen går ned ad bakke, sagde Anders Borup Christensen til DR.

I marts pegede arbejdsmarkedspolitisk chef i Dansk Industri Steen Nielsen over for Finans også på, at lønforhandlingerne er helt afhængige af den enkelte virksomhed.

Derfor opfordrede han til, at fagforeninger og erhvervsorganisationer blander sig uden om forhandlingerne.