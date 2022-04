Få overblikket: Her er de fem vigtigste punkter i regeringens nye store udspil

Regeringen vil gå i dialog med kommunerne om at fjerne nogle af de nuværende barrierer, så der kan blive bygget mere vedvarende energi på land.

4. Grøn skattereform

Regeringen fremlægger onsdag en grøn skattereform med en CO2-afgift, der skal give danske virksomheder et "grønt incitament" til at udlede mindre CO2.

"Reformen vil hvile på det simple princip, at virksomheder, der belaster klimaet, selv betaler for deres udledning," lyder det i regeringens udspil "Danmark kan mere II".

Den grønne skattereform vurderes at kunne reducere Danmarks CO2-udledning med ca. 3,7 millioner ton CO2 i 2030. Det er en del af de knap 20 millioner ton, der stod til at skulle reduceres, da målet om en 70 procents reduktion af Danmarks CO2-udledning blev indgået for knap tre år siden.

5. Grønne danske løsninger skal ud i Europa

Og slutteligt skal de danske virksomheder levere løsninger til resten af Europa for at hjælpe dem med at reducere deres afhængighed af russisk gas.

Det er regeringens ønske, at Danmark går forrest i arbejdet for at skabe et grønnere og mere energiuafhængigt Europa.