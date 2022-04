EU-regler spænder ben for regeringens ønske om nikotinforbud

Og Magnus Heunicke (S) erkendte også, at der ville være juridiske udfordringer med at gennemføre forbuddet - særligt da Danmark ville være det kun andet land i verden til at tage et så drastisk skridt for at komme problemet med rygning til livs.

- Det vil sige, at det selvfølgelig bliver en juridisk udfordring. Men det må vi kunne løse, fordi det handler om at hjælpe en ny generation med ikke at blive så afhængig af de her produkter, som de foregående generationer har været, lød det fra sundhedsministeren på pressemødet 15. marts.

Mødte massiv modstand

Forslaget om at de, der er født efter 2010, aldrig skal have mulighed for at købe nikotinprodukter i Danmark, mødte massiv modstand, da det blev præsenteret.

Blandt de mest udtalte modstandere var Liberal Alliance, de Konservative og Dansk Folkeparti, der alle kaldte forslaget for "formynderi" og udtrykte den holdning, at myndige mennesker skal kunne bestemme selv.