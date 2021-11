Er vinterdækkene klar? Der er sne i prognoserne

De næste dage byder på mildt og blæsende vejr, hvor natten til mandag kan blive kold, mens der er meget små chancer for snebyger.

Derfor skal vi formentlig frem til slutningen af næste uge, før luften bliver kold nok til sne.

TV 2 VEJRs snebarometer viser sandsynligheden for sne på jorden i procent. Fra torsdag og frem mod næste weekend er der 40 procent sandsynlighed for, at den første sne falder.