Er du stadig i tvivl? Her er argumenterne fra ja- og nej-siden

2. Et ja vil svække NATO

Mens ja-siden pure afviser, at afskaffelse af forbeholdet vil svække NATO, har nej-siden en anden opfattelse.

Særligt DF og Nye Borgerlige argumenterede for, at der er et begrænset antal soldater og materiel, og at styrker ikke kan bruges to gange. Derfor, mener de, at et styrket EU-forsvar vil svække NATO.

- Hvis man sender soldater ud i EU-missioner, vil de blive taget fra NATO-bidraget, sagde Morten Messerschmidt blandt andet.

3. Vi har ikke midlerne til et ja

I forlængelse af ovenstående understregede både Messerschmidt og Vermund, at det danske forsvar er så hårdt presset på materiel og personel, at Danmark simpelthen ikke har midlerne til at deltage i EU-missioner.

- Det handler om økonomi og prioritering. Jeg synes, vi skal prioritere vore soldater til vore territorielle forsvar og i NATO, sagde Pernelle Vermund.

Mai Villadsen udtrykte også bekymring for, at man vil bruge penge på missioner i Afrika.

- Jeg er meget bekymret for, hvad det kommer til at koste med de her missioner. Jeg synes hellere, vi burde bruge pengene på at bekæmpe klimakrisen eller på vores velfærdssamfund, sagde hun.

Hvis du vil læse mere om, hvad den enkelte partileders stærkeste argument er, kan du gøre det her.

Om det er argumenterne for eller imod, der ender med at veje tungest, bliver vi klogere på i morgen.