Er der mere sommer tilbage?

Herefter bliver det for usikkert at sige, om der kan komme et skud sommer op til os i løbet af efteråret.

Skulle det ske, at den daglige maksimumtemperatur efter jævndøgn når over 20 grader tre dage i træk, vil vi have det, man kalder løvfaldssommer.

Så at kalde det helt slut med sommerligt vejr vil være forkert, men regulært sommervejr ser ud til at være slut for i år.