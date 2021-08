Epidemiekspert: Stop hjemsendelser og test af børn

Stor modstander af test

Sundhedsstyrelsen har allerede lempet retningslinjerne på landets skoler, således at færre elever skal sendes hjem, hvis der udbryder smitte.

Siden 6. august betragtes et barn kun som nær kontakt, hvis det har været under en meter fra en smittet person i 15 minutter eller mere.

Der er dog stadig en anbefaling om, at uvaccinerede børn bliver testet to gange om ugen for at holde øje med smitten.