Endnu en sommerlig dag i vente - dog med risiko for byger

De seneste dages sensommervejr har glædet de fleste danskere, og fredag ser ud til at kunne præstere endnu en flot sommerdag.

Denne gang bliver det dog en lidt mere blandet landhandel, da der mod vest fra morgenstunden trækker skyer op fra sydvest, hvor der ud på eftermiddagen og aftenen er risiko for byger.

Temperaturen kan ingen dog klage over, med mulighed for over 25 grader, især mod øst, kan fredag blive den tredje meteorologiske sommerdag i træk, hvilket er ret usædvanligt i september.



Faktisk er det kun sket seks gange tidligere i september, siden man begyndte at måle temperatur i Danmark i 1874.



Formiddag med skyer mod vest og solrigt mod øst

Allerede om morgenen trækker flere skyer ind over Jylland fra sydvest, og som dagen skrider frem, breder de sig over den vestlige halvdel af landet.

Der vil dog heldigvis stadig være plads til solen, også mod vest, så helt efterårsagtigt bliver det ikke.

Længere mod øst byder formiddagen på flot vejr, med meget plads til solen og kun få mellem høje skyer.