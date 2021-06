Endnu en solskinsdag i vente - her får man op til 23 grader

Da vinden tirsdag blæser fra vestlige retninger, vil det være i de østlige landsdele, at temperaturerne generelt bliver højest.

Det skyldes, at luften bliver varmet op på sin vej henover landjorden, der opvarmes af solen. Derfor er det forventeligt, at tirsdagens maksimumtemperaturer kan findes over Djursland, Nordfyn og i Nordsjælland og hovedstadsområdet.