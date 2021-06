Endnu en dejlig sommerdag - her bliver det varmest

Mange danskere er stået op til smukt vejr fra morgenstunden, og flere steder skinner solen fra en stort set skyfri himmel.

Der er dermed lagt i ovnen til endnu en smuk sommerdag, hvor temperaturen adskillige steder kan stige til over 20 grader i dagens løb.

Som det også var tilfældet tirsdag, kan de højeste eftermiddagstemperaturer forventes over de østlige landsdele. Det skyldes, at vinden blæser fra vest, og da luften samtidig varmes op over solopvarmet landjord, vil den være varmest de steder, hvor luften har bevæget sig længst tid over land.

Derfor er det over den østlige del af Jylland, på den nordlige del af Fyn, og i hovedstadsområdet og i Nordsjælland, at de højeste temperaturer må forventes.