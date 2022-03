En smuk og solrig lørdag i vente - op til 10 grader i Østjylland

Tågen kan fortsætte med at drille lidt i løbet af formiddagen, men de fleste tågebanker fordufter, så snart solen får lov til at skinne ned på dem.

Temperaturerne stiger hurtigt, i takt med at solen varmer jorden op, og ved frokosttid kan man udbredt nyde 9 grader, lokalt 10 grader.

Det kan ikke udelukkes, at en enkelt af de bastante tågebanker overlever ud på formiddagen, dog er chancen for, at det sker, meget lille.

Forårseftermiddag

I går gik dagen over til at være længere end natten, og det kan man også fornemme i dag.

Solen kommer nemlig til at skinne mere eller mindre uafbrudt det meste af dagen, og i eftermiddag giver det anledning til lunt vejr.