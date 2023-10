En kvart million følger hans farlige sport – nu fortæller han om vejen fra Gellerup til toppen

Han kunne dø, hvis hans fingre gled på den mursten, han holdt fast i. Det vidste han. Moumen Machlah bliver sjældent bange, men lige der, mens han hang fra en bygning i Aarhus, blev han bevidst om det frie fald og mærkede dødsangsten ånde ham i nakken. Få timer tidligere havde hans største bekymringer handlet om mere jordnære ting. Var han god nok til sit arbejde? Var han en god nok ven? En ordentlig søn? Han havde selv valgt at sætte sig i den farlige situation, og han havde også lagt en plan for, hvordan han skulle redde sig selv, hvis uheldet var ude. Men hvad hvis den ikke virkede? Den tanke slog han hen. For inderst inde vidste han godt, at han havde styr på det. Han har lært sig selv at tænke logisk – selv i de mest pressede situationer.

For mens 25-årige Moumen Machlah har brugt det meste af tiden de seneste år på statskundskab på Aarhus Universitet, er han også en af Danmarks bedste parkourudøvere. Og det er ikke det eneste sted i hans liv, at modsætninger har mødtes. Det står klart fra start, da TV 2 ECHO i forbindelse med hans deltagelse i 'Korpset’ møder ham en sensommerdag i København. På den ene side har han gennem sin opvækst gjort gaden til sin legeplads og har været tættere på hård kriminalitet end de fleste. På den anden er han en flittig studerende, som netop nu er blevet færdig med en kandidatgrad i statskundskab. Han er parkourudøver og cand.scient.pol. Han er ekstremt grænsesøgende, men ville ikke være foruden den tryghed, der gemmer sig i hans lange videregående uddannelse. Sådan har det altid været. Ligesom han siden den helt tidligere barndom har måttet forholde sig til omverdenens forudindtagede holdninger til ham, hans liv og ikke mindst til det faktum, at han er vokset op en spytklat fra Gellerupparken. Med denne historie vil han en gang for alle gøre op med fordommene. - Jeg har haft en god og tryg opvækst, men i debatten og fra andre danskere har jeg fået at vide, at min opvækst var forfærdelig, siger han. Det berygtede område Moumen Machlah er ikke vokset op i selve Gellerupparken, men i naboområdet Toveshøj. Han er vokset op i, hvad han selv kalder ’et ressourcestærkt hjem’ i en betonblok, hvor han boede med sine tre søskende og sine forældre, der er syriske flygtninge. Faren er tandlæge, moren arkitekt - og de manglede ikke noget. På gulvet i barndomshjemmet stod kufferter med bøger, fordi der var så mange, at der ikke var plads i den store bogreol. Og ved middagsbordet talte de tit om filosofi. - Men det var aldrig på en vestlig facon. Når min far citerede store filosoffer, var det jo ikke Søren Kierkegaard. Vi har diskuteret østlige filosofier og intellektuelle.

Toveshøj, hvor Moumen Machlah er vokset op, har været på regeringens ghettoliste. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Livet på gaden lige uden for hjemmet var en markant anden – det er han i hvert fald blevet fortalt. Området har været belastet hele hans opvækst, og siden regeringen oprettede en ghettoliste, har hans barndoms gader været fast inventar - år efter år. Siden 2020 har området været på listen over 'hårde ghettoområder'. Gellerupparken og Toveshøj har været gengangere i både medierne og på den politiske dagsorden. Det var historier om betjente, der fik tæsk. Journalister, der blev udsat for hærværk. Bandekrig. Daginstitutioner i brand. Børn, der blev ramt af skud, og politielever, der blev truet på livet. Moumen Machlah var ikke blind for det. Han har været vidne til vold. Og han har også hørt rygterne om, hvad der foregik i områdets kældre. Han vidste, der var typer, man skulle undgå at hænge ud med. - Det skulle man være opmærksom på, men det var slet ikke dominerende.

En dyb usikkerhed Han har gået i skole med folk, der er strøget til tops i bandemiljøet, og som har haft fængslet som deres hjem. Mennesker, som solgte stoffer og planlagde gengældelsesangreb. Og selvom de ting var virkelige, gik historierne om hans kvarter ham på. For de dominerede fuldstændig fortællingen om det område, han boede i og holdt af. Og historierne fortalte ikke hele sandheden om området. - Historierne skabte en utryghed i mig, som jeg ikke før selv havde mærket på gaden. Det forstyrrede en hverdag, som var velfungerende. Han har ikke lyst til at bidrage til den negative fortælling. For han mener, at der i samfundsdebatten mangler en fortælling om, at man sagtens kan få en tryg og lykkelig opvækst i såkaldte belastede boligområder. Han havde en opvækst med fodbold, og hvor børnene klatrede i træer og plukkede æbler og blommer. De gjorde det, som alle børn gør. Leger og senere hænger ud med hinanden.

En åbenbaring I 2012 begyndte Moumen Machlah i gymnasiet, og her gik det for alvor op for ham, at det var svært at undgå at blive konfronteret med fordomme og rynkede bryn, når han fortalte, hvor han var fra. Han oplevede at møde mennesker, som ikke turde komme til Gellerupparken – alene på grund af medieomtalen. Og han fandt ud af, at selv hans måde at tale på ikke gavnede ham. - I den skole, jeg havde gået på hele mit liv, taler man det, jeg vil kalde perkerdansk, siger han. Han lagde trykket på en særlig måde og hævede ofte stemmen. Han oplevede, at andre af den grund opfattede ham som intimiderende eller uintelligent. Det gik op for ham i 1.g.

- Min lærer forklarede mig det. Jeg indså, at jeg lød konfronterende, men det var bare den passion, man talte med, der hvor jeg voksede op, forklarer han. Løsningen blev, at han begyndte at følge DR-programmet ’Deadline’ minutiøst. Martin Krasnik og de andre værter blev vejvisere, og professorerne, forskerne og journalisterne, der var med som gæster, blev et ideal for, hvordan han selv skulle tale. ’Deadline’ blev et træningsprogram, der skulle lære ham at tale på den monotone danske måde, forklarer han. Og alt blev nærstuderet. Han lærte at tale det, han selv kalder 'hyperakademisk' til perfektion. Men han lærte aldrig at mikse det med sin barndomsdialekt og endte med skifte mellem de to poler, alt efter hvem han talte med. - Jeg svingede fra det helt dumme til det helt kloge, siger han.

Arven efter Yahya Hassan Det var på mange måder hårdt at gå i gymnasiet, hvor han ofte følte sig anderledes. - Det sværeste var ikke de voldsomme beskrivelser eller den medieopblusning, der kom mod indvandrere. Det var mest af alt, at jeg skulle forholde sig så meget til, at jeg ikke så ud som de andre. Under et forløb om Yahya Hassan, som var vokset op samme sted som Moumen Machlah, blev det tydeligt. Han oplevede, at folk nærmest forventede, at han havde haft en voldelig opvækst, der mindede om det vidnesbyrd, Yahya Hassan beskrev. Og ikke mindst at han selv var voldsparat. Men han var ingen ’mujrim’, som de kaldte anførerne af Gellerupparkens voldskultur. - Yahya Hassans rigtig slemme eksempel blev udgangspunktet for den måde, mennesker mødte mig på. Men når de mødte Anders og Emil, forventede de en barndom med fredagsslik og Disney Sjov, siger han.

En tilfældig flyer Men gadedrengen blev ikke pillet helt ud af Moumen Machlah i gymnasieårene. Faktisk tværtimod. For mens han gjorde sig umage med at tale som professorer i skoletiden, begyndte sportsgrenen parkour at fylde i fritiden. Faktisk besøgte han i slutningen af gymnasietiden parkourklubben mindst tre gange om ugen - og meget gerne mere. - Parkour overtog mit liv og overtog al min fritid. Parkour var sejt,og jeg ville gerne være sej, siger han. De voksne i gruppen blev hurtigt de eneste voksne, han lyttede til. De havde sagt, det var ’fedt’ at gå på universitet – så det skulle han. I gymnasiet havde han hurtigt fået smag for samfundsfag og vidste, han ville læse statskundskab. Så ved siden af hans evige træning for at blive en af Danmarks bedste parkourudøvere, sled han også for at få at gennemsnit, der kunne få ham ind på statskundskab. Og som kunne gøre op med de fordomme, han oplevede fra omverdenen. - Som indvandrer i 00'erne blev jeg opfordret til at følge med i politik, men det eneste du fik ud af nyhederne var, at du er andenrangsborger og fremmed i eget land.

Moumen Machlah er en af de 14 personer, der deltager i TV 2 ECHO-programmet 'Korpset'. Foto: TV 2