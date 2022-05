Else fra TV 2-dokumentar død

Ifølge Charlotte Ahm døde hendes farmor efter at have været hårdt ramt af influenza den seneste uge.

- Optagelserne af min farmor, der hang i en lift i smerte, gjorde jo, at danskerne fik et indblik i, hvordan livet var for vores ældre på plejehjemmene. Selvom optagelserne af min farmor var meget triste, så ved jeg, at hun var glad for, at dokumentaren ’Plejehjemmene bag Facaden’ blev vist på TV 2, siger Charlotte Ahm.

Var med til at skabe forandring

Det skabte forargelse, da de skjulte optagelser med plejepersonalets behandling af dengang 90-årige Else Marie Larsen blev vist i ’Plejehjemmene bag facaden’.

I klippet, som mange sikkert husker, hang Else Marie Larsen i en lift over sin seng, mens hun jamrede af smerte, og personalet gav hende ordrer på at lave afføring i sin seng.

Efter TV 2-dokumentaren valgte familien at flytte Else Marie Larsen til et nyt plejehjem i Aarhus, hvor hun boede de sidste to år af sit liv.

- Hun fik et nyt og rigere liv og en bedre omsorg på det nye plejehjem. Heldigvis. Og her til aften sov hun så fredeligt ind, mens hendes familie var hos hende, fortæller Charlotte Ahm.