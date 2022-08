Elprisen slår igen rekord – så meget dyrere er dine apparater blevet at bruge

Hvor det sidste år kostede cirka 2,06 kroner at køre en vask i en almindelig vaskemaskine, koster det i denne uge 5,42 kroner. Og tænder man for sin gamercomputer, bruger den på tre timer strøm for knap 4 kroner mod 1,5 kroner sidste år.

Men selvom det måske lyder som småpenge, må man ikke lade sig narre, understreger Louise Aggerstrøm.

- Mange af de her ting er noget, du har tændt hele tiden og bruger dagligt. Så det kan godt være, at det kun er et par kroner, men det løber op, siger hun.