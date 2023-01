Ellie er "et nyt barn", efter hun fik et klip - men danske børnelæger fraråder det

Så Frederikke Vikkelsø Jensen kontaktede en øre-næse-halslæge, der vurderede, at Ellies tungebånd ikke var for stramt.

Hun kontaktede en anden øre-næse-halslæge, og her var vurderingen, at det var for stramt, men at et klip af tungebåndet ikke ville have en effekt.

En ny læge sagde, at Frederikke Vikkelsø Jensen måske skulle acceptere, at hendes datter havde kolik. Men Frederikke Vikkelsø Jensens mavefornemmelse sagde noget andet.

- Jeg kunne ikke blive ved at holde ud at se på, at der var noget, der generede Ellie, uden at gøre noget ved det. Min tillid var ved at forsvinde. Jeg følte, at det sted, vi kunne få den bedste behandling, var i Holland. Og man er nødt til at lytte til sin mavefornemmelse, siger hun.

Fik tungebåndet klippet

Og Frederikke Vikkelsø Jensen fik ret.

1. december fik datteren Ellie, der er syv måneder gammel, klippet sit tungebånd på en hollandsk tandklinik. Nu er hun gladere og trives bedre, siger Frederikke Vikkelsø Jensen.

Ellie og Frederikke Vikkelsø Jensen er en del af et fortsat ukendt antal danske familier, der hvert eneste år tager turen til udlandet for at få klippet et for stramt tungebånd på deres børn dybere, end man er villig til at gøre i Danmark.

Flere forældre og behandlere er overbeviste om, at stramme tungebånd kan være årsag til problemer med søvn og amning, luft i maven, opstød og sågar senere hen forkert tandstilling. Og de mener, at man i Danmark er for tilbageholdende med at operere tungebånd.