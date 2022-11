Ekstrem varme rammer Danmark til weekenden - rekorder kan stå for fald

Den gennemsnitlige temperatur i Danmark i november lyder på 5,5 grader.

Men det er vi i øjeblikket meget langt fra. De første otte dage af måneden har således en middeltemperatur på hele 10,7 grader, hvilket er noget over det normale.

De kommende dage bliver der imidlertid pumpet endnu varmere luft op over Nordeuropa med meget varmt vejr, hvis man sammenligner med, hvordan det normalt ser ud på denne tid af året.

Nogle prognoser peger på, at luftmassens temperatur over en stor del af Nordeuropa kan komme op i et niveau, der ligger på mellem 12 og 16 grader over det normale. I Danmark er der udsigt til op omkring 15 graders varme op mod weekenden.