Ekstraordinær varmebølge kan blive historisk – men vi skal vænne os til det

Der er nemlig potentiale for op omkring syv sommerdage – hvis ikke flere. Dermed kan september ende med at få flere sommerdage, end der kom i henholdsvis juli og august.

Her ligger de og pumper usædvanlig varm luft fra den kontinentale Europa op over Danmark.

Prognoserne viser højtryk over det nordlige og centrale Europa den kommende uges tid, hvilket fungerer som en varmepumpe, der sender ekstraordinær varme op over særligt Nordvesteuropa.

Men det er lige netop den varme, der den næste uges tid også berører Danmark. Herhjemme forventes temperaturen også at komme op på mere end ti grader over det normale, hvilket er usædvanligt.

Netop varmen er mandag særligt koncentreret over Frankrig og Benelux-landene, hvor temperaturen ligger på mere end ti grader over det normale for årstiden.

Bemærk Nordvesteuropa, hvor temperaturafvigelsen ligger meget over det normale for årstiden.

Men i takt med at klimaet bliver varmere, falder datoen for årets sidste meteorologiske sommerdag senere og senere.

Klimanormaler er et værktøj til at beskrive ændringer i klimaet. Her viser den seneste klimanormal, at den sidste sommerdag med over 25 grader i gennemsnit faldt 2. september i perioden 1991-2020.

Men skrues tiden 30 år tilbage til klimanormalen 1961-1990, var datoen dengang noget tidligere. Her var det i gennemsnit 24. august, at vi i Danmark havde den sidste dag med regulær sommervarme.

Dermed er sommeren reelt blevet forlænget med over en uge – mere præcis ni dage. Derfor skal vi også vænne os til, at der kommer flere perioder med varmt sensommervejr i september.