Ekstraordinær varme rammer Danmark

Allerede mandag kan vi ramme 25 grader, der er grænsen for en meteorologisk sommerdag.

Der er nemlig god chance for en stribe meteorologiske sommerdage i den kommende uge og endda lokale varmebølger.

Prognose for fredag klokken 15. Septembervarmen vil kunne mærkes over hele Europa.

- Det er ekstraordinært, hvis det sker. Det er 75 år siden, at det sidst er sket i september, siger Peter Tanev fra TV 2 Vejret.

Det kan endda blive helt op til 30 grader fredag. Som det ser ud nu, er der dog skyer og vind i vejen for det scenarie i prognoserne.

Sommervarme – selv i skyggen

Mandag og tirsdag forventes temperaturer på mellem 19 og 25 grader med en svag vind fra sydvest.

Men onsdag drejer vinden mod syd, og det sender straks lunere luft op mod Danmark.

Derfor får temperaturen et nøk op, og i weekenden forventes den at ligge på mellem 20 og 27 grader – vel at mærke i skyggen.