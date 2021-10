Eksperter om Heunickes vaccinemelding: Trusler og moralisering virker ikke

For mens moralisering overordnet er et godt redskab, så forudsætter det, at befolkningen generelt har stor tillid til myndighederne, hvilket ikke er tilfældet hos mange af de ikke-vaccinerede.

- Der er segmenter i befolkningen, der ikke har tillid og tiltro til myndighederne, og som i udgangspunktet føler sig marginaliseret og trådt på. Moralisering virker ikke på dem, siger Anders Klostergaard Petersen, der er professor med særlige opgaver på Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, til TV 2.

Han peger på, at moraliserende udmeldinger tværtimod kan få den modsatte effekt.

- De kan opfatte det, som om regeringen træder på dem igen, siger han.

Hvad virker?

For at få de resterende ikke-vaccinerede til at lade sig stikke, kræver det i stedet oplysningsarbejde.

- Det lyder nemt, men det er det ikke. Hvis du skal stole på en information, er det vigtigste, at du stoler på kilden, og derfor skal man have aktiveret nogle kilder, som de her personer stoler på og lytter til, siger Michael Bang Petersen.

Det kan eksempelvis være lokale rollemodeller i minoritetsmiljøer, som kan lytte til de bekymringer, der måtte være.