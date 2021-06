Eksperter kritiserer vacciner til tidligere smittede - man skal ikke vaccinere dem, der ikke er i risiko

Argumentet for dette er, at styrelsen på nuværende tidspunkt har begrænset viden om immunitet, efter at man er blevet rask, lyder det.

- Det er ikke alle, som bliver immune efter at have været smittede, siger direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Når kroppen udsættes for smitte, dannes der antistoffer for virussen i blodet.

Men da man på nuværende tidspunkt ikke ved, i hvor høj grad antistofferne beskytter mod ny smitte, lyder anbefalingen altså, at man fortsat bliver vaccineret.

- Vi ved, at der er god dokumentation for, at man godt kan vaccinere dem, som har været smittede med coronavirus, siger Søren Brostrøm

Ekspert: Argumentet holder ikke

Men argumentet om begrænset viden om immunitet efter endt sygdomsforløb holder ifølge Christian Kanstrup Holm ikke.

- Vi har rimelig god viden om immunitet. Coronavirus opfører sig her fuldstændigt ligesom andre virussygdomme, vi kender, siger han.

Ifølge de seneste tal har flere end to millioner danskere modtaget deres første stik mod cornavirus.

Hertil viser tallene, at det nu er hele 87 procent af alle danskere over 50 år samt patienter i særlig risiko og sundhedspersonale, som er vaccineret.