Eksperter kommer med opråb til boligejere med skæve vurderinger

Men venter man med at klage til den tid, så er reglerne indrettet således, at man kun kan klage, hvis ens ejendomsvurdering er mere end 20 procent forkert.

I en pressemeddelelse fra onsdag åbner Vurderingsstyrelsen for, at visse boligejere ekstraordinært kan få rettet og lavet en ny vurdering.

Der var egentlig ikke lagt op til, at boligejere kunne klage over den foreløbige ejendomsvurdering, men kritikken er ikke gået Vurderingsstyrelsens næse forbi.

Det klare råd fra de danske skatteeksperter kommer, efter at Vurderingsstyrelsen siden mandag har fået massiv kritik for en lang række ejendomsvurderinger, der virker ude af trit med virkeligheden.

- Min klare anbefaling er, at man hurtigst muligt anmoder om en revurdering, hvis man er det mindste i tvivl. Det værste, der kan ske, er, at Vurderingsstyrelsen afviser klagen, siger han.

Nu kommer to skatteeksperter med en klar opfordring til de boligejere, der måbende har kunnet konstatere, at deres ejendomsværdi eller grundværdi er stukket helt af.

Har man eksempelvis fået vurderet enten sin ejendom eller grund til fem millioner kroner, kan man ikke klage, hvis denne værdi reelt er fire millioner kroner.

- Derfor gælder det om – i så god tid som muligt – at gøre Vurderingsstyrelsen opmærksom på, at man har fået en skæv vurdering, påpeger Henning Boye Hansen.

Kræver ressourcer og overskud

Thomas Booker gør opmærksom på, at det er op til borgerne selv at rette henvendelse til myndighederne , hvis der er fejl i ejendomsvurderingen.

For Vurderingsstyrelsen gør det ikke af egen drift, selv om de ved, at der der tale om skæve tal.

- Det burde være let for Vurderingsstyrelsen at finde ejendomme, hvor grundværdien er højere end ejendomsvurderingen. Så kunne de vurdere de konkrete tilfælde i stedet for at smide ansvaret over på boligejerne, siger han.