Eksperter er bekymrede over øget genåbning

Da sundhedsminister Magnus Heunicke sammen med partilederne kom ud fra forhandlingerne natten til tirsdag, sagde han, at ”smittetallene er gode, indlæggelsestallene er lave, og det giver rum til en ansvarlig, men betragtelig genåbning".

Men selvom det går godt, og at der ikke har været så få indlagte siden november, er Jan Pravsgaard Christensen betænkelig ved genåbningsplanerne.

Har vi ikke set, at politikerne har valgt at gøre mere, end eksperterne har lagt op til, og så er det gået alligevel?

- Jo, og det er også kunsten at presse det lige til grænsen. Problemet er, at hvis vi presser det over grænsen, ser vi det først, når smitten begynder at sprede sig. Og så er vi nødt til at gå et skridt tilbage, siger Jan Pravsgaard Christensen.

- For alvor bekymret

Det er også den øgede aktivitet i samfundet i forbindelse med genåbningen, der foruroliger professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

- Jeg er for første gang for alvor bekymret, siger han.

De tidligere genåbninger har været mere afbalanceret, mener Allan Randrup Thomsen, der vurderer, at den her kommer for tidligt, og at den er for omfattende.

- Der er simpelthen for meget aktivitet. Folk kan gå fra den ene aktivitet til den næste, til den næste, og en smittet kan på den måde sprede meget smitte, siger han.