Ekspert advarer: Ond sygeplejespiral er en potentiel bombe under økonomien

En bombe under området

Groft skitseret kan man som sygeplejerske på et hospital være ansat på tre måder: Enten kan man være fast tilknyttet ét hospital, ellers man kan være en del af regionens interne vikarkorps, og endeligt er der de eksterne vikarer, der arbejder for private bureauer. Det er dog også muligt at kombinere flere af ansættelsesformerne.

Ifølge Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, er de interne vikarer en uundværlig del af sundhedsvæsenet. De er nødvendige for at klare ting som sygefravær og spidsbelastning. Det er også derfor, at flere regioner de seneste år har satset på interne vikarkorps.

Men omvendt er det en dyrere løsning at have eksterne vikarer til at dække en del af vagtplanen, lyder det:

- For det første får en vikar en højere løn, og for det andet er det også en fortjeneste til vikarbureauet. Så man får simpelthen færre sygeplejerskehænder for de samme penge, når man bruger vikarer, siger Per Nikolaj Bukh.