Efterårets første frost på vej

Efter en lang periode med lunt vejr for årstiden er der nu udsigt til en weekend med et mere normalt temperaturniveau.

Når det bliver varmest er det med 10 til 13 grader på termometret, mens temperaturen natten til søndag kan komme ned omkring frysepunktet.

Til gengæld kan man glæde sig over, at der i løbet af weekenden bliver mulighed for en del sol og efterhånden rolige vindforhold.