Efteråret kan begynde med en sommerdag

Store dele af august har vist sig fra sin kølige side. Blot fire gange har termometret kravlet over 25 grader, hvilket er laveste antal sommerdage i august siden 2017.

Men nu er der en reel chance for, at august her på falderebet kan komme med månedens femte sommerdag.

Årsagen er det pæne sensommervejr, der lige nu befinder sig hen over landet, og som fortsætter resten af ugen.