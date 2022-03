Efter tågen venter en solrig onsdag

Ud over at tågelygterne nogle steder kan være en god idé, er handskerne nok også at foretrække onsdag morgen.



Mange steder er temperaturen nemlig under frysepunktet. Koldest er det i Midtjylland med ned til 5 graders frost.

I løbet af dagen forventes det, at tågen letter, og det vil efterhånden give en solrig onsdag de fleste steder.

Tågen letter i løbet af formiddagen

Især i morgen- og formiddagstimerne kommer solen til at kæmpe om sin plads på himlen.

Selvom solen begynder at få mere magt, er det på nuværende tidspunkt stadig en kamp at få bugt med tågen.

Forventningen er dog, at der over de næste timer vil gå huller i skyerne mange steder. Dermed vil solen onsdag formiddag få mere plads på himlen.

Dog kan tågen i det midtjyske hænge ved til langt op ad formiddagen.