Efter stormen - mange er vågnet op til sne

Mange østjyder er onsdag morgen vågnet til sne

I Højbjerg i Aarhus og flere andre steder vores i landsdel lå der et tyndt snedække her til morgen.

Sne onsdag morgen i Højbjerg nær Aarhus. Foto: Danny Høgsholt / Seerfoto

Højbjerg ligger i knap 100 meters højde, og det har været nok til, at nedbøren her faldt som sne, mens man i lavereliggende områder fik regn.

I februar er der faldet over 120 millimeter regn i Danmark, hvilket er ny rekord.

Sne i Stjær mellem Galten og Stilling. Foto: Palle Hansen / Seerfoto

Nedbøren over Danmark onsdag morgen er lige på grænsen mellem sne, slud og regne. Derfor kan forskellen i højde - som i tilfældet med Højbjerg og Aarhus - afgøre, om det regner eller sner. Derudover spiller intensiteten i nedbøren også en afgørende rolle. Når det regner, bliver luften afkølet, og hvis regnintensiteten er stor, vil nedbøren skifte karakter fra regn til sne.

Sne onsdag morgen 26. februar 2020 i Ørum, mellem Viborg og Randers Foto: Henrik Christensen / Seerfoto

Pas på i trafikken

Nogle steder i landet er vejtemperaturen under frysepunktet, så der er risiko for glatte veje. I løbet af formiddagen kan det stadig sne på bagsiden af den front, som tirsdag løb ind over Danmark. Det giver stedvis sne i dele af Jylland, på Fyn og Sjælland.

Prognose af vejret i formiddag klokken 10. Sne og slud i Trekantsområdet, Nordfyn og Sydsjælland. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Prognose af vejret tidligt på eftermiddagen. Det sner i den sydligste del af Danmark Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I eftermiddag vil det stort set holde tørt, men omkring middag kan det endnu sne i den sydligste del af landet. Temperaturen vil i eftermiddag placere sig cirka tre grader lavere end de seks grader, vi længe har været vant til. I aften vil temperaturen stedvis krybe under frysepunktet, og man skal igen være opmærksom på risikoen for glatte veje.

Herunder kan du se flere snebilleder fra det østjyske - og så er du også meget velkommen til at dele dine pletskud med os i tråden.

Storm i middelvind i Nordvestsjælland

Årsagen til snevejret er det lavtryk, som i går gav storm til Danmark.

Røsnæs i Nordvestsjælland målte storm i middelvind flere gange i løbet af eftermiddagen.

Storm begynder ved 24,5 meter per sekund, og middelvinden bliver målt som gennemsnitsvinden over ti minutter.

Da denne var højest, blev der målt 25,5 meter per sekund. Det højeste vindstød målte 30,8 meter per sekund, hvilket er stærk storm.