Efter regeringens nye udspil: Nyuddannet fremlægger sit budget med "et voldsomt fald"

Det var på den baggrund, at regeringen i dag på et pressemøde præsenterede deres reformudspil, der går under navnet 'Danmark kan mere 1'.

Her fortalte statsministeren Mette Frederiksen (S), at der er behov for at aflive en myte, der er opstået i Danmark om, at det skal være lystbetonet at gå på arbejde.

- Det er dejligt, at det er det engang i mellem, men det er ikke et kollektiv, hvor nogen kan forbeholde sig kontrakten til at bidrage engang i mellem, sagde Mette Frederiksen.

- Det kan vi ikke forsvare, når vi har et erhvervsliv, der står og skriger på arbejdskraft.

Vil ikke gå deprimeret på arbejde

Sille Katrine Tzouras erkender, at hun især i starten var meget snæver i sin jobsøgning og fravalgte flere tilgængelige jobs.

- I starten søgte jeg kun de jobs, der passede til min uddannelse, men jobcentret guidede mig til at søge andre steder, og jeg har eksempelvis søgt vikarjobs som pædagog i børnehaver, selvom det intet har at gøre med min uddannelse, fortæller Sille Katrine Tzouras.