Efter panikanfald og skilsmisse: Dansk toprytter er tilbage med en mission

To uger senere stod han på startstregen i Belgien til cykelløb igen. Han følte sig slået fra start af. Alle de andre havde lavet deres træning og virkede motiverede. Mads Würtz Schmidt følte ingen glæde, og han var bekymret for, om han overhovedet kunne komme over den første lille stigning tidligt i løbet.

Det samme skete dagen efter. Og dagen efter igen, inden løbet sluttede og Würtz rejste hjem igen. Han forsøgte med samme strategi som hidtil. At komme videre ved at forsætte. Den slags må jo gå over på et tidspunkt.

Mads Würtz Schmidt var ramt af sit første panikanfald, som for en stund tog kontrollen over hans krop, inden han kom til sig selv igen.

- Lige så snart jeg kom over målstregen, og løbet var slut, begyndte jeg at ryste. Jeg havde aldrig prøvet det før, og jeg vidste ikke, hvad der skete. Jeg stortudede og hyperventilerede.

Men i slutningen af maj under etapeløbet Tour of Norway begyndte kroppen at reagere.

Alligevel bildte han sig selv ind, at han havde det okay, og at det i hvert fald bare var en periode, han skulle komme igennem ved at kigge fremad.

Han udgik af to endagsløb som en nedslående optakt til Belgien Rundt. 1. etape var dårligt gået i gang, før Mads Würtz Schmidt kunne mærke, at et nyt panikanfald var på vej.

- Jeg kunne mærke det igen, allerede da løbet startede. Det var virkelig ubehageligt. Jeg sad i feltet, men jeg havde følelsen af, at jeg blev nødt til at flygte for at komme væk derfra.

- Jeg nåede at køre 45 minutter, og så trak jeg cyklen ind til siden. Og så stod jeg bare stille. Det lykkedes mig at komme væk fra situationen, og så stod jeg bare der. Der var helt lukket af.

Havde brug for hjælp

Derfra var der ingen vej uden om. Mads Würtz Schmidt måtte droppe strategien om blot at fortsætte og vente på, at han fik det bedre. Han erkendte overfor sig selv, at der var noget i vejen, og at han havde brug for hjælp.

Han tog kontakt til en psykolog, og herfra begyndte han at åbne døren på klem for de følelser og oplevelser, han havde forsøgt at skjule for sig selv.

- Jeg tror, det var alt den modgang, jeg havde haft i min karriere og i mit privatliv, som jeg havde brug for at bearbejde for at kunne komme videre. Jeg havde fornemmelsen af, at der var rigtigt meget, der fyldte i mit hoved. Når man ikke har styr på sig selv, og man ikke har styr på sit privatliv, så fungerer man heller ikke som cykelrytter, eller i en hvilken som helst arbejdsrelation. Der var behov for, at jeg arbejdede med nogle ting.

Mads Würtz Schmidt har besluttet sig for at fortælle åbent om sin nedtur sidste år. Han er et bedre sted i dag, men han vil gerne stå ved og fortælle om, at han har været "helt nede at vende."

- Jeg har ikke haft det godt. Jeg havde faktisk ikke nogle cykelløb i sidste sæson, hvor jeg stod på startstregen og følte mig helt klar. Jeg følte hele tiden, jeg var et skridt bag de andre, og jeg skulle hele tiden jagte dem. Jeg halsede hele tiden efter, og den situation vil jeg ikke stå i igen.

Måtte trække stikket

Efter panikanfaldet i Belgien tog han fat på sit hold Israel - PremierTech og fortalte, at han havde problemer, og at han havde brug for at trække stikket. Det var samtidig et afbud til Tour de France-starten i Danmark, men sådan måtte det være, og der var fuld opbakning fra holdet.