Efter nye mutationer vil partier og ekspert have krav om test og isolation

- Det er klart, at hvis nogen decideret nægter (at overholde anbefalinger om karantæne, red.), så er de livsfarlige for andre mennesker, og de vil trække smitten i langdrag. Og så skal det have en konsekvens, siger Per Larsen, der er sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti, til TV 2.

Han nævner en bødestørrelse på 2500 kroner.

- Og hvis personer fortsat ikke bliver i karantæne, så kan man for min skyld sætte den op til det tidobbelte, siger han.

SF vil have krav om test og karantæne

Også Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF og valgt i Østjyllands Storkreds, mener, at det i Danmark ikke er lykkedes godt nok med at holde de nye mutationer væk.

Samtidig er det ifølge hende for let for rejsende at sige nej til at lade sig teste, når de ankommer til Danmark.