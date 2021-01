Efter iskold morgen venter en pæn tirsdag

Tirsdag er kommet koldt fra start med temperaturer, der er faldet til minus 7,5 grader i Horsens.

Det er kombinationen af relativt kold luft og klart vejr, der er årsag til de lave temperaturer tirsdag, og i langt størstedelen af Danmark var der temperaturer under frysepunktet tirsdag morgen. Kun ved enkelte kyststationer, hvor man mærker havets opvarmende effekt, har temperaturen været over frysepunktet hele natten igennem.



Det kolde vejr giver har dog anledning til risiko for rim- og isglatte veje mange steder i landet. Især de isglatte veje kan være lumske, da det ikke altid er let at se, hvor vejen er isbelagt.