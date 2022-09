Efter Hjerteredder-pris: - Hvis vi kan inspirere nogen, så er vi nået rigtig langt

Her blev Thomas Andersen sammen med Helena Suralski kåret til Årets Hjerteredder af Hjerteforeningen, fordi de sidste år var med til at redde 6. klasseseleven Emma Krupsdahl, da hun faldt om med hjertestop på Horsens Banegård.



Thomas Andersen var lærer i Emma Krupsdahls klasse og var sammen med dem på vej til Bornholm på lejrtur.

- Det rørte os

Ved Årets Hjertegalla blev der via donationer fra seere, foreninger og virksomheder indsamlet 31.052.917 kroner til hjertesagen, og det gjorde et stort indtryk på Thomas Andersen at være med til sådan et arrangement.

- Det var meget overvældende med alle de penge, der blev samlet ind. Det synes jeg var flot i den her inflationstid, fortæller han.

I løbet af aftenen blev der vist rekonstruktionsfilm, som Hjerteforeningen havde lavet, om de tre nominerede til Årets Hjerteredder-pris.