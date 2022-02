Efter en våd torsdag kommer der forårsfornemmelser

Gårsdagens prognoser om at weekenden byder på forårsagtigt vejr, ser ud til at holde stik.

Faktisk ser prognoserne endda en tand bedre ud nu, og allerede fra på fredag kan man mange steder nyde flot vintervejr, som begynder at smage lidt af forår.

Dog skal torsdagen overstås først. Her gør vinteren et forsøg på at bremse de lunere temperaturer.

Vintervejret kæmper tilbage torsdag

Torsdagen lægger ud med, at en frontzone ligger på tværs af landet, og det vil den blive ved med det meste af dagen.