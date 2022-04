Efter årtier med skyderier og drab: Hvad er der blevet af Hells Angels?

- Vi ved, at en af de helt store motivationsfaktorer for at slutte fred i forbindelse med ’Den store nordiske rockerkrig’ var en frygt for, at politikerne ville forbyde rockerklubberne, siger han.

Politiinspektør Torben Svarrer mener også, at en af grundene til, at rockerne forsøger at leve en mere anonym tilværelse er, at de ikke har lyst til, at deres klub skal gøres ulovlig.

Men det er blot en af flere forklaringer.