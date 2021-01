Du kan formentlig smitte andre, selvom du er vaccineret

Jan Pravsgaard Christensen vurderer, at en vaccineret person, der bliver smittet med corona, efterfølgende vil have virus siddende i næse og svælg i 2-3 dage.

- Det giver selvfølgelig virussen sværere betingelser at overleve i kroppen, fordi den ikke længere har mulighed for at sætte sig på lungerne, siger han.

Emnet optager også forskerverdenen

En vaccineret krop vil altså være et svært miljø for virussen at trives i. Ifølge Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, er netop dette aspekt vigtigt at have for øje.

Virussens ringe evne til at sætte sig på organerne, vil formentlig gøre den svagere, siger han.

- Det er korrekt, at vi endnu ikke ved, om en vaccineret person fortsat kan smitte andre. Det er et emne, som optager store dele af forskerverdenen lige nu. Men efter min bedste overbevisning vil en vaccination reducere den efterfølgende virusmængden i kroppen markant. Måske vil den ikke dække fuldstændig for, at man kan give smitten videre, men jeg forventer klart, at risikoen vil være betydeligt lavere.

Jens Lundgren er formand for det globale netværk ACTIV-3, hvor udvalgte, førende forskere tester lægemidler mod coronavirus. Her diskuterer man jævnligt effekten af de forskellige vaccinationer.