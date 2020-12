Du har set hendes ansigt i utallige coronakampagner – men hvem er hun?

Hun har ikke tal på, hvor mange film hun har lavet de seneste ti måneder. Men det er mange. Og hun kan tydeligt mærke, at det har gjort hende til et kendt ansigt i det offentlige rum.



Hun kan mærke genkendelsen i folks lange blikke, og hun får også spørgsmål og kommentarer, når hun en sjælden gang har fri og bevæger sig ud.

- Så er der dem, der kommer over til mig og oftest siger et par søde ord og takker for indsatsen. Det er fantastisk at få det rygklap, siger hun.

Der kommer også beskeder på sociale medier. Nogle er søde, mens andre er knap så imødekommende og positive.

Savner at kramme

Maria Koch Aabel har ikke selv haft coronavirus helt inde i den nærmeste familie. Hun bor i Roskilde med sin mand og to sønner på 8 og 11 år.

Men hun har tætte venner, der har været smittet, og familiens hverdag er – ligesom så mange andres – også blevet påvirket af restriktionerne.